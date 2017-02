Nettersheim wird zur Karnevalshochburg

Nettersheim ist in diesem Jahr die Hochburg im Karneval. Dort findet in diesem Jahr am 27. Februar ab 14 Uhr der Rosenmontagszug der Gemeinde in Nettersheim statt. Der Rosenmontagszug in der Gemeinde wird abwechselnd von den Karnevalsvereinen aus Engelgau, Marmagen, Zingsheim und Nettersheim ausgerichtet. Viele Zuschauer stehen dann am Zugweg und jubeln mit Alaaf, Helau und Wau Wau den Zugteilnehmern zu.

Die Aufstellung zum Zug ist in diesem Jahr um 13 Uhr. Nach dem Zoch lädt die Karnevalsgesellschaft »Löstige Höndche« dann noch zum Ausklang in den Dorfsaal ein, wo die bekannte Band »déjà vue« aufspielen wird. Der Karnevalszug ist der Höhepunkt eines langen Karnevalswochenendes, das am Weiberdonnerstag, 23. Februar, seinen Anfang nehmen wird.

Prinzenempfang

»Wild wie ein Tiger - Nettersheim im Dschungelfieber« heißt es ab 11.11 Uhr, wenn im Naturzentrum Eifel der Prinzenempfang 2017 über die Bühne gehen wird. Die Tollitäten aus Engelgau, Nettersheim und Zingsheim werden dann mit ihrem Gefolge erwartet. Und auch die Karnevalsgesellschaften aus Marmagen und Tondorf, die in diesem Jahr keine Tollität an ihrer Spitze stehen haben, werden gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Wilfried Pracht in die tollen Tage starten.

Bei der KG »Löstige Höndche« steht dann am Freitag, 24. Februar, von 15 bis 17 Uhr der Kinderball an. Der große Preiskostüm- und Maskenball steigt dann mit der Band »déjà vue« am Samstag, 25. Februar, ab 20.11 Uhr. Alles Kostümträger sollten bis 21.30 Uhr im Saal sein, die Prämierung erfolgt gegen 23 Uhr. Am Karnevalssonntag, 26. Februar, findet um 11.15 Uhr die Kranzniederlegung mit der Musikkapelle Nettersheim statt. Anschließend ist Frühschoppen im Gasthaus Schruff. Dort klingt Karneval am Dienstag, 28. Februar, ab 17 Uhr auch aus.