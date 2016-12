Sechs Ausstellungen pro Jahr

Unbekannter bedrängt 33-Jährige in der Saarbrücker Straße

Stadt Trier. Ein Unbekannter hat am 24. Dezember gegen 20.55 Uhr eine 33-Jährige in der Saarbrücker Straße bedrängt. Die Polizei sucht Zeugen.Der Unbekannte kam in der Saarbrücker Straße direkt auf die 33-Jährige zu und sprach sie in gebrochenem Deutsch an. Auch als sie deutlich zeigte, dass sie kein Interesse hatte, bedrängte der Mann sie verbal weiter und stellte sich ihr zunächst in den…