Spatenstich für 42 neue Baugrundstücke

»Das ist ein großer Tag für Bessenich«, so die Ortsvorsteherin Christine Bär anlässlich des Spatenstichs im Baugebiet »Im Kirchfeldchen«. Bereits seit 2007 engagiert sie sich für das Neubaugebiet – nun ist es endlich soweit. Durch die Zusammenarbeit der Stadtentwicklungsgesellschaft und der Euskirchener Projektentwicklungsgesellschaft »F&S concept« nahmen die Planungen an Fahrt auf. Die von Georg Schmiedel und Jörg Frühauf geleitete Projektentwicklungsgesellschaft zählt zu den größten Baulandentwicklern in der Region und vermarktet das 30.000 Quadratmeter große Baugebiet mit einer Nettobaufläche von 25.000 Quadratmetern. 42 Grundstücke mit einer Größe zwischen 450 und 750 Quadratmetern sind geplant. Käufer zahlen für ein vollerschlossenes Grundstück im Durchschnitt 130 Euro pro Quadratmeter.

Boom in Zülpich

Bürgermeister Ulf Hürtgen spricht von einer ungebrochenen Nachfrage nach Bauland in Zülpich. Man wolle weiterhin den Stadtkern beleben, als auch die dörfliche Entwicklung vorantreiben. Schließlich leben zwei Drittel der Zülpicher Bevölkerung in Dörfern. Familien aus der Region und dem Kölner Umland zieht es vermehrt nach Zülpich, eine Landflucht sei nicht zu beobachten. »F&S concept«-Geschäftsführer Georg Schmiedel lobte die ausgezeichnete Infrastruktur der Stadt und ihrer Umgebung sowie das intakte Vereinsleben. Diese Aspekte machen die Gegend für junge Familien mit Kindern interessant. Aufgrund der hohen Nachfrage sollen in Zukunft weitere Neubaugebiete erschlossen werden (s. Kasten).

Großes Interesse

Laut Christine Bär sei die Stimmung im Dorf sehr gut. Viele Bessenicher freuen sich auf das Neubaugebiet. Zehn Familien aus dem Dorf haben Interesse bekundet. So auch Vanessa Lehmann, die schon lange nach einem Eigenheim in ihrem Heimatdorf sucht, aber bisher nicht fündig geworden ist. Auch die ortsansässigen Vereine freuen sich über potentielle neue Mitglieder.

Neubaugebiete in Planung

Die Stadt Zülpich will gemeinsam mit »F&S concept« insgesamt rund 150.000 Quadratmeter Bauland entwickeln, sodass die steigende Nachfrage gedeckt werden kann. Die nächsten Spatenstiche erfolgen in Dürscheven »Heidegarten« und in Wichterich »Im Sonnenfeld«. Weitere Baugebiete sind in Hoven »Römergärten« (75-80 Wohneinheiten), Ülpenich »Eifelblick« (30-35 Wohneinheiten) und Zülpich »Bachsteinweg« (15-20 Wohneinheiten) geplant.