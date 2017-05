9.000 Euro und 17 Tore

Als am Nachmittag ein heftiger Platzregen niederging stieg der Blutdruck der Verantwortlichen leicht an, aber als Wolfgang Kleff und Dariusz Wosz mit dem Maifelder Nachwuchs den Kunstrasen zum Schnuppertraining in Besitz nahmen, klarte der Himmel auf. Rund 500 Zuschauer waren gekommen, um dem Benefizspiel der Lotto-Elf gegen eine Ü40-Maifeldauswahl zugunsten des Fördervereins Flüchtlingshilfe Maifeld einen würdigen Rahmen zu verleihen. Bevor der Ball rollte nutzte Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner die Gelegenheit Wolfgang Overath für sein Engagement in der Lotto-Elf zu danken. Der Weltmeister von 1974 war über fast 18 Jahre der Kopf einer Mannschaft, die mehr als zwei Millionen Euro für soziale Zwecke einspielte. Sein "Nachfolger" im Team ist mit Guido Buchwald, Weltmeister von 1990, ein "Jungspund". Sein Einstand verlief zunächst nicht nach Maß, denn Gerd Zens (1.) konnte mit dem ersten Angriff die Führung der Gastgeber erzielen und Christian Oliva (3., 6.) hatte sogar zweimal die Chance nachzulegen, scheiterte aber an Torhüter Peter Auer. Danach nahm die Mannschaft von 54er Weltmeister Horst Eckel und 80er Europameister Hans-Peter Briegel aber Fahrt auf. Zusammen mit der Trainer-Legende Rudi Gutendorf schafften sie es binnen weniger Minuten die richtigen Impulse zu geben, so dass Stefan Kuntz, Stephan Engels, Celia Sasic und Co. bereits zur Pause mit 7:1 in Führung gehen konnten. Am Ende war das Ergebnis mit 16:1 standesgemäß. Trotz der vielen Gegentore war der Maifelder Torhüter Oliver Sesterhenn der Mann des Spiels. Mit teils spektakulären Paraden hielt er das Ergebnis - sofern man das bei diesem Resultat sagen kann - in Grenzen. Der eigentliche Sieger war aber der Förderverein Flüchtlingshilfe Maifeld. Klaus Meurer und der Schirmherr Pfarrer Ingo Schrooten konnten nämlich einen Spendenscheck in Höhe von 9.000 Euro in Empfang nehmen. Das Geld soll für Integrationsprojekte eingesetzt werden. "Es war ein rundum gelungener Saisonauftakt für die Lotto-Elf", fasste es Horst Eckel in einem Satz zusammen.

Fotos: Janek Hoffmann