Blitzschlag setzt Dachstuhl in Brand

Unfallflucht auf der A 60 bei Wittlich

Wittlich. Am Montag, 31.Juli kam es gegen 11.10 Uhr auf der Bundesautobahn A60 in Höhe der Anschlussstelle Wittlich-West, Fahrtrichtung Autobahnkreuz Wittlich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein brauner Skoda Octavia Scout fuhr in Wittlich-West auf die Autobahn auf und wechselte unvermittelt von dem Beschleunigungsstreifen auf den linken Fahrstreifen, um einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw zu überholen. Dabei missachtete er den Vorrang eines weiteren Pkw, der parallel auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Der Fahrer dieses Fahrzeuges musste sein Fahrzeug stark abbremsen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei geriet er ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen. Der braune Skoda Octavia setzte seine Fahrt unter Missachtung seiner Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter unerkannt fort. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verdacht der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen des Verkehrsunfall, insbesondere Personen, die Angaben zu dem flüchtigen braunen Skoda Octavia machen können, werden gebeten sich mit der Polizei, Tel. 06502 / 916 50, in Verbindung zu setzen. Am Montag, 31.Juli kam es gegen 11.10 Uhr auf der Bundesautobahn A60 in Höhe der Anschlussstelle Wittlich-West, Fahrtrichtung Autobahnkreuz Wittlich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein brauner Skoda Octavia Scout fuhr in…