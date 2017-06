Brennendes Auto und umgestürzter Lkw

Fahranfänger überschlägt sich

Baumholder. Am frühen Dienstagmorgen war ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Auto auf einem Feldweg in der Gemarkung Baumholder unterwegs. Er wurde von zwei weiteren Jugendlichen begleitet. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte um, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Hierbei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu, die beiden Mitfahrer blieben unverletzt, am Auto entstand Totalschaden.

