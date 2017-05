Debütantenball für einen Weltmeister

Bis zum Ende der vergangenen Saison war Wolfgang Overath, Fußball-Weltmeister 1974, der Taktgeber der Lotto-Elf auf dem Platz. Mehr als 180 Mal trug er das Trikot der Prominentenmannschaft, die seit 18 Jahren für die gute Sache am Ball ist. Sein Karriereende als Lotto-Elf-Leader könnte am Freitag, 12. Mai, in Mertloch gebührend begangen werden. "Es könnte sein, dass er auf das Maifeld kommt und dann werden wir ihn natürlich entsprechend verabschieden", versprichr Lotto-Elf-Koordinator Juppa Ganser, der mit Guido "Diego" Buchwald einen Fußball-Weltmeister von 1990 als Neuzugang präsentieren kann. Der Schwabe, der im Finale von Rom den Weltstar Diego Maradona zum Statisten degradierte, feiert auf dem Mertlocher Kunstrasen sein Debut im Trikot der Lotto-Elf. Zum erlauchten Kader zählen unter anderem noch Fußball-Europameister und U 21-Nationaltrainer Stefan Kuntz und Flügelflitzer Darius Wosz. Der Bochumer wird darüber hinaus mit Torhüter-Legende Wolfgang Kleff ein Schnuppertraining für den Maifelder Fußball-nachwuchs anbieten. "Das sind alles Jungs mit einem sauberen Charakter", lobt Mannschaftskapitän Stephan Engels das Team, das vom "Helden von Bern", Fußball-Weltmeister Horst Eckel, und von der "Walz aus der Pfalz", Fußball-Europameister Hans-Peter Briegel, gecoacht wird.

Bereits 2012 gastierte die Lotto-Elf in Mertloch. Damals spielten die prominenten Fußballer unter anderem für den an Leukämie erkrankten Tim. Mehr als 21.000 Euro kamen beim Benefizspiel zusammen, die für Typisierungsaktionen eingesetzt werden konnten. Dass die gastgebenden Alten Herren mehr als 20 Gegentore kassierten, war vor dem Hintergrund, dass ein Knochenmarkspender für Tim gefunden werden konnte, ein Luxusproblem. Zumindest für Lothar Pies war es ein historischer Abend, denn er erzielte an diesem Oktoberabend den einzigen Treffer der Gastgeber. In diesem Jahr rollt der Ball für die Flüchtlingshilfe Maifeld. "Sport ist ein wichtiger Teil der Integration", betont der Vorsitzende Klaus Meurer, der mit der Spendensumme unter anderem Feriensprachkurse unterstützen möchte. "Für uns geht es um Frieden. Wir wollen zeigen, dass wir lebendig, bunt und vielfältig sind", bringt es der Schirmherr des Fußballspiels, Pfarrer Ingo Schrooten, auch jenseits des Fußballplatzes auf den Punkt.

