Ehrlichkeit zuerst

Hier die Geschichte aus dem Polizeibericht: Am Samstag, 30. Dezember, musste ein Autofahrer sein Fahrzeug nach Verlassen der A 48 an der Abfahrt Ochtendung aufgrund Benzinmangels am Fahrbahnrand abstellen. Ein mit einem Pärchen besetzter Pkw hielt bei ihm an und brachte in an die nächstgelegene Tankstelle nach Ochtendung, wo er einen Reservekanister füllen konnte. Nach der Rückkehr zu seinem Fahrzeug und der Verabschiedung des hilfsbereiten Pärchens musste er feststellen, dass er seine Brieftasche in deren Fahrzeug vergessen hatte. Glücklicherweise fand das Päarchen im Verlauf des Tages die Brieftasche und setzte sich mit dem Autofahrer in Verbindung, so dass dieser seine Brieftasche wieder in Empfang nehmen konnte.

Themenfoto: Archiv