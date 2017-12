Fußgängerin schwer verletzt

RÖMERSTROM Gladiators wollen in Ehingen gewinnen

Stadt Trier. Am zwölften Spieltag in der 2. Basketball-Bundesliga geht es für die RÖMERSTROM Gladiators Trier nach Ehingen zum Duell mit dem TEAM EHINGEN URSPRING. Sprungball für die Partie gegen den Tabellen-15. ist am Samstag, 2. Dezember, um 19 in der Sporthalle beim Johann-Vanotti-Gymnasium.