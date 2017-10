Lkw ausgebrannt

Jubiläumskonzert 100 Jahre Lions Clubs International

Kreis Bernkastel-Wittlich. Das Benefizkonzert, das kürzlich vom Lions Club Wittlich gemeinsam mit dem Lions Club Mittelmosel veranstaltet wurde, war sowohl von der musikalischen Unterhaltung als auch vom Ergebnis ein voller Erfolg. Mehr als 750 begeisterte Besucher erlebten einen gelungenen Auftritt des Jazz Ensembles der U.S. Air Forces in Europe Band "The Ambassadors" und bewiesen durch ihr Kommen Interesse an der größten Service Organisation der Welt und am sozialen Engagement der Lions.