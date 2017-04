Überschlagen und im Graben gelandet

Notfall vorgetäuscht: Räuber-Pärchen überfällt Autofahrer

Wincheringen. Ein 29-jähriger Autofahrer ist am 24. April zwischen Wincheringen und Palzem unter einem Vorwand von einer Frau angehalten und von einem Mann angegriffen, zusammengeschlagen und beraubt worden. Das Täterpaar flüchtete unerkannt. In Luxemburg gab es in der vergangenen Woche einen ähnlichen Fall. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus.