Unfall mit 3,54 Promille

Die Säubrenner feiern Kirmes

Wittlich. Es läuft rund in Wittlich - nicht nur auf dem Riesenrad!Ein waschechter Wittlicher unterteilt das Jahr in »vor der Kirmes« und »nach der Kirmes«. Das beste am ganzen Jahr ist aber dieses Datum: "Es ist Kirmes!" Handwerkermarkt, zwei Bühnen mit Live-Musik, Rummelplatz, Festschauspiel, Festumzug und…