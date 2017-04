Brand in Mehrfamilienhaus

Auto brennt unter Carport

Seffern. Ein Opel Meriva und ein Carport sind in der Nacht auf Donnerstag, 13. April, in Seffern ein Raub der Flammen geworden und komplett abgebrannt. Gegen 2.23 Uhr in der Nacht wurden die Feuerwehren zu dem Brand in der Hauptstraße in Seffern gerufen. In direkter Nachbarschaft zum Feuerwehrgerätehaus, standen ein PKW und ein Carport lichterloh in Flammen. Die Flammen hatten beim Eintreffen der…