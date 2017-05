Burgfestspiele und Tatort

In den kommenden Wochen wird Heike Trinker ihre Probentätigkeit immer wieder kurz unterbrechen, um in Stuttgart vor der Kamera zu stehen. Dominik Graf dreht dort zurzeit einen Tatort. Im aktuellen Sonntagsklassiker der ARD - "Der rote Schatten“ - spielt sie an der Seite von Richy Müller und Hannes Jaenicke. Die Ausstrahlung ist für Herbst 2017 geplant. Vorher ist Heike Trinker live auf der Bühne in Mayen zu sehen. Am 28. Mai hat sie ihre erste Premiere mit "Ronja Räubertochter". Am 10. Juni folgt dann "Kabale und Liebe" von Friederich von Schiller. Hier wird sie als Lady Milford zu erleben sein.

Tickets für die Burgfestspiele gibt es über die Ticket-Hotline unter 0 26 51 / 49 49 42, online auf der Homepage unter www.burgfestspiele-mayen.de, per Mail an tickets@touristikcenter-mayen.de oder im Kartenvorverkauf bei Bell Regional Touristikcenter in der Rosengasse 5 in Mayen.

Foto: © DR Heidinger