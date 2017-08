Der neue WochenSpiegel-Marktplatz kommt

Eifelpark Gondorf: Großes Familienfest mit Spendenaktion

Gondorf. Am Samstag, 26. August startet unter dem Motto „Familien spielen für den guten Zweck“ der zweite interaktive Eifelpark Spendentag. Zu Gunsten der Villa Kunterbunt in Trier sammeln alle Teilnehmer zwischen 10 und 17 Uhr jede Menge Spendengelder an unterschiedlichen Mitmachstationen.