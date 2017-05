Digitalisierung und lokaler Einzelhandel

Top-Auszeichnung für Bernkastel-Kueser Realschule

VG Bernkastel-Kues. Große Freude an der Mosel: Die Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Bernkastel-Kues gehört zu den besten Schulen in ganz Deutschland. Beim Bundeswettbewerb „Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen“ belegte sie den achten Platz und wurde als einzige Schule in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.