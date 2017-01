1.170 Euro gefunden und abgegeben

"Es ist eine explosive, rasante und temperamentvolle Show"

Bad Neuenahr. Die Weltmeister des Irish Dance kommen am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr in das Theater am Kurhaus nach Bad Neuenahr. Was die Zuschauer erwartet, berichtet John Carey im WochenSpiegel-Interview. Der achtfache Steppweltmeister ist Choreograph von Magic of the Dance.

