Ein aufregender Theatersommer

Kein "Dumme-Jungen-Streich": Mehrere Gullideckel ausgehoben

Saarburg. In der Nacht vom 7. auf den 8. Januar hat ein Unbekannter mehrere Gullideckel in der Nähe des Schulzentrums Boorwiese ausgehoben. Eine Passantin meldete den Vorfall am frühen Morgen der Polizei Saarburg. Teilweise lagen die schweren, aus Gusseisen gefertigten Abdeckungen auf der Fahrbahn. Sowohl für den Fahrzeugverkehr, als auch für Fahrradfahrer und Fußgänger stellte dies eine…