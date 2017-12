Einbrecher in der Innenstadt

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag, 11. auf 12. Dezember, kam es in der Westbahnhofstraße zu einem Einbruch in ein zu der Zeit leerstehendes Wohnhaus. Die Täter entwendeten vornehmlich Werkzeuge und ein größeres Gemälde, das beim Abtransport vermutlich in Mäntel gehüllt wurde. Die Fluchtrichtung und ein mögliches Fluchtfahrzeug sind unbekannt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13. auf 14. Dezember, kam es in der Marktstraße zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei und in ein Schuhgeschäft. Hier versuchten die Täter vergeblich gewaltsam die Türen zu den Geschäften aufzuhebeln.

Am Donnerstag, 14. Dezember, gegen 20.30 Uhr, wurden zwei männliche Täter überrascht, die gerade versucht hatten in eine geschlossene Gaststätte in der Neustraße einzudringen. Die Männer flüchteten in Richtung Innenstadt. Beide waren dunkel gekleidet, circa 1,80 Meter groß; eine Person soll eine "Basecap" getragen haben.

Hinweise an die Polizei in Mayen unter 0 26 51 / 80 10.

Themenfoto: Archiv