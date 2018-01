Neujahrsbaby mit etwas Verspätung

ZDF dreht in Trier für das Morgenmagazin

Stadt Trier. Da staunten manche Einheimische und Touristen am gestrigen Dienstag nicht schlecht: Vor dem Karl-Marx-Geburtshaus, dem Casino am Kornmarkt, auf dem Hauptmarkt und dem Karl-Marx-Wohnhaus an der Porta Nigra begegneten sie Karl Marx und Jenny von Westfalen. Grund dafür waren die Dreharbeiten für einen Beitrag im ZDF-Morgenmagazin.