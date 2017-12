Parkender Pkw ging in Flammen auf

Mayen. In der Nacht von Freitag auf Samstag, 1. auf 2. Dezember, gegen 2.30 Uhr, hat in der Einsteinstraße in Mayen ein Auto gebrannt.Die Brandursache ist noch unklar. Der völlig zerstörte Pkw wurde sichergestellt. Die Poolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Mayen. Hinweise unter 0 26 51 / 80 10 Foto: Walz