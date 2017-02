"Prinzenempfang" in der Kreissparkassen-Filiale

Prinzessin Tanja I. - gut vernetzt in die tollen Tage

Stadt Trier. Was für ein Start in die tollen Tage: Pünktlich zu Weiberfastnacht (d.h. am Mittwoch davor) erhält die Trierer Prinzessin Tanja I. von Sponsor Mobi-L-Dick ein nagelneues I-Phone 7. "Wir wünschen uns, dass die Prinzessin auch an den tollen Tagen bestmöglichst vernetzt ist," erklären Marco und Bettina Dick unisono. Der Kontakt der Trierer Karnevalsfreunde mit ihrem "Mobi-L-Dick-Shop" in der Nagelstraße 2 in Trier zu Karnevalsprinzessin Tanja I. kam über ATK-Vorstandsmitglied Uli Krugmann zustande. "Der Uli ist nicht nur im Karneval immer vorn dabei und da war es für uns eine Selbstverständlichkeit die Stadtprinzessin zu unterstützen. Wir wünschen viel Spaß an den tollen Tagen mit dem neuen I-Phone", so Marco und Bettina Dick.

