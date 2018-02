Rosenmontag war nicht für alle ein Freund

Nach Herzschlagfinale: Miezen kämpfen Gröbenzell nieder

Stadt Trier. Beim Stand von 27:27 zeigt die Uhr in der Arena Trier noch eine Sekunde Restspielzeit beim Angriff der Miezen. Neun Meter vor dem Tor steigt Gabriella Szabo hoch, wirft, trifft und geht dann in der Traube ihrer Mitspielerinnen unter. Dieser Treffer war der emotionale Höhepunkt einer Zitterpartie in der 2. Frauenhandball-Bundesliga zwischen der DJK/MJC Trier und dem HCD Gröbenzell. 350 Zuschauer und die Jugendgarde der KG Rote Funken hatten mitgezittert, ehe sich auch ihre Anspannung in grenzenlosem Jubel entlud.