Saisonbedingt mehr Arbeitslose

Ein Ergebnis, das auf saisonale Einflüsse zurückzuführen ist und deshalb zu erwarten war, erklärt Ulrike Mohrs, Leiterin der zuständigen Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen. „Es sind vor allem die vom Tourismus lebenden gastronomischen Betriebe, die die Arbeitslosigkeit zum Jahresanfang regelmäßig ansteigen lassen. Denn dann gehen auch viele von denen in die Winterpause, die ihre Häuser über Weihnachten und den Jahreswechsel noch geöffnet hatten. Personal stellen viele erst vor den Osterferien wieder ein.“

Anders sehe es derzeit noch bei jenen Branchen aus, die vom Wetter abhängig seien. „Der bislang sehr milde Winter hat etwa in Bau, Straßen- oder Landschaftsbau kaum zu saisonbedingten Ausfällen geführt. Ob das so bleibt, hängt vom Wetter der nächsten Wochen ab und kann im Vorfeld kaum vorhergesehen werden.“ In jedem Fall sei der Anstieg der Arbeitslosenzahlen in dieser Jahreszeit ein wiederkehrendes Phänomen und biete keinen Anlass zur Sorge.

Unterschiedlich war auch diesmal die Entwicklung in den beiden Rechtskreisen des Sozialgesetzbuches (SGB), die sich mit der Arbeitslosigkeit befassen. Saisonüblich besonders ausgeprägt war der Anstieg im SGB III, also bei jenen Menschen, die in der Regel noch nicht länger als ein Jahr arbeitslos und über die Arbeitslosenversicherung abgesichert sind. Im Landkreis sind 2.291 der Arbeitslosen dem SGB III zugeordnet – 563 mehr als vor vier Wochen, aber 197 weniger als im Januar 2017.

In der Grundsicherung nach SGB II - bei den sogenannten Hartz IV-Empfängern, die vom Jobcenter betreut werden - stieg die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt um 97 auf 2.504 an. Vor einem Jahr waren dort noch 275 Frauen und Männer mehr registriert. Im Landkreis gehören 2.135 Frauen und Männer zum Rechtskreis SGB II. Das sind 99 mehr als im Dezember und 203 weniger als vor einem Jahr.

Verhaltener als in den letzten Monaten, aber noch immer sehr stabil präsentiert sich zum Jahresauftakt der Stellenmarkt. 451 Angebote von Arbeitgebern registrierte der Arbeitgeberservice in den letzten vier Wochen aus dem Landkreis. Insgesamt werden damit bei der Agentur 2.411 im Umland von Koblenz gezählt.