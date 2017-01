Das Team der Mayener Burgfestspiele hat es sich in diesem Jahr zum Ziel gesetzt, dass an die Stelle von Frust diesmal Lust bei der Beschäftigung mit dem Klassiker "Kabale und Liebe" treten soll. So gibt es eine eigens angesetzte Schulvorstellung für das Schiller-Drama. Am 21. Mai, 10.30 Uhr, können Schulklassen den, so Intendant Daniel Ris, gar nicht so "schweren Stoff" auf der Bühne erleben. Im Anschluss an die Vorstellung haben die Schüler Gelegenheit, sich mit den Akteuren auf und hinter der Bühne auszutauschen und Fragen zu stellen.

Damit der Theaterbesuch gut vorbereitet werden kann, bieten die Festspiele dazu noch einen besonderen Service an: Intendant Daniel Ris und Dramaturgin Petra Schumacher kommen direkt in die Schulen, um mit Schülern und Lehrern über das Hauptwerk des "Sturm und Drang" zu sprechen. Sie gewähren Einblick in die dramaturgische Arbeit, erläutern die Wege zur Inszenierung und ermöglichen so einen völlig neuen Zugang zu Schillers Klassiker. Selbstverständlich gibt es auch einen Blick hinter die Kulissen.

"Kabale und Liebe" erzählt von Machtmissbrauch, Korruption, Privilegien und den Idealen der Liebe in einer ungleichen Gesellschaft: spannend wie ein Krimi, aktuell auch in persönlichen Bezügen. Interessierte Schulen können sich direkt an Petra Schumacher, stellvertretende Intendantin und Dramaturgin der Festspiele, wenden: petra.schumacher@burgfestspiele-mayen.de

Tickets für die Burgfestspiele gibt es unter der Telefon-Nummer: 0 26 51 / 49 49 42 oder bei Bell Regional, Touristikcenter, Rosengasse 5, 56727 Mayen - tickets@touristikcenter-mayen.de

