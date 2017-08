Welcher Marktplatz macht das Rennen?

Vom Terror in Kabul an Eifeler Herdplatten

Vossenack. »Ich habe so viel Schlimmes gesehen - nie wieder möchte ich in meine Heimat zurück.« Klare Worte eines jungen Mannes, der nach traumatischen Erlebnissen sein Glück in der Eifel sucht. Awrangzeb Khaksar ist gebürtiger Afghane und lebt seit knapp zwei Jahren im Kreis Düren. Jetzt hat er im Hotel »Zum alten Forsthaus« in Vossenack eine Ausbildung begonnen und damit den ersten Schritt in eine gute Zukunft getan.