Wer "sackt" den Flitzer ein?

Der Vorsitzende der MY-Gemeinschaft, Dr. Wolfgang Schlags, zeigte sich begeistert, dass bei der inzwischen dritten Auflage des Mayener Weihnachtsmarktes, weitere, neue Händler gewonnen werden konnten. Diese sorgen mit ihrem ausgewählten Angebot für ein "wirklich tolles Ambiente" auf dem unteren Marktplatz.

Die Anordnung der Verkaufsstände ist nun offener und luftiger gestaltet und neue Aufenthaltsbereiche wurden eingerichtet. Seinen Dank richtete er auch an die Sponsoren, die auch in diesem Jahr wieder dabei sind und ohne die die Durchführungen in dieser Form gar nicht möglich wäre. Insbesondere strich er hier das Autohaus Butz & Mühlbach und den WochenSpiegel heraus, die es möglich gemacht haben, dass es einen so tollen ersten Preis bei der Verlosung von "Einkaufen und Gewinnen" gibt. Der polarweiße Hyundai i10 wird noch vor Weihnachten seinen neuen Besitzer finden. Die Auslosung des Hauptpreises findet am Samstag, 23. Dezember, 18 Uhr, auf der Bühne des Weihnachtsmarktes statt. Das heißt: kaufen Sie ihre Lose in den teilnehmenden Geschäften oder bei den "Engeln".

OB Wolfgang Treis dankte ausdrücklich der MY-Gemeinschaft für die Organisation des Weihnachtmarktes und lobte schon vorab das "abgerundete Programm" mit vielen Highlights. Dr. Schlags legte den Besuchern noch den Weihnachtstaler ans Herz, der als offizielles Zahlungmittel auf dem Weihnachtmarkt gilt.



Die Highlights des Mayener Weihnachtsmarktes im Überblick:

Samstag, 9. Dezember: 18 Uhr, 1. Auslosung des Gewinnspiels "Einkaufen und Gewinnen"

Donnerstag 14. Dezember: Christmas-Shopping bis 22 Uhr



Samstag, 16. Dezember: 11 bis 18 Uhr, Biathlon auf Schalke Tour; 18 Uhr, 2. Auslosung des Gewinnspiels "Einkaufen und Gewinnen"



Samstag, 17. Dezember: 16.30/18.30 Uhr, Open-Air Kino



Donnerstag, 21. Dezember: Last-Minute-Shopping bis 21 Uhr



Samstag, 23. Dezember: 18 Uhr, Auslosung Hauptpreis

Foto: Walz