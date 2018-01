Winterflaute erreicht Arbeitsmarkt

3.764 Frauen und Männer waren laut Statistik Ende Dezember im MYK-Kreis arbeitslos gemeldet – 112 mehr als im November und 354 weniger als zum Jahresausklang 2016. Die Arbeitslosenquote steigt um 0,1 auf 3,3 Prozent an. Vor einem Jahr lag sie bei 3,6 Prozent.

Der kurzfristige Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Winter entspricht unseren Erwartungen. Da es bislang noch weitgehend frostfrei war, ist es bislang vor allem die Tourismusbranche, die ihre Saison beendet und sich vorübergehend von Mitarbeitern getrennt hat. Außerdem sind die ländlichen Regionen bislang stärker betroffen als die Stadt Koblenz. Sollte es in den nächsten Wochen deutlich kälter werden, wird das auch Auswirkungen auf witterungsabhängige Branchen wie Bau und Straßenbau haben. Dann wird die Arbeitslosigkeit nochmals ansteigen.

Anlass zur Sorge biete diese alljährliche Entwicklung jedoch nicht, versichert Ulrike Mohrs, die Leiterin der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen. „Sobald es wieder wärmer und in den Betrieben normal gearbeitet wird, geht diese saisonbedingte Arbeitslosigkeit auch wieder zurück. Spätestens um die Osterzeit, wenn auch in Hotels und Gastronomiebetrieben wieder Hochbetrieb herrscht, ist der alljährliche Spuk vorbei.“

Absolut erfreulich sei hingegen der Vergleich zum Vorjahr. Denn da vor zwölf Monaten die gleichen saisonalen Bedingungen herrschten, weise die sehr günstige Entwicklung in diesem Fall auf eine robuste Konjunktur und nach wie vor hohen Fachkräftebedarf hin. Für diese Einschätzung spricht außerdem die nach wie vor hohe Zahl an offenen Stellen. So wurden dem Arbeitgeberservice in den letzten vier Wochen aus dem Landkreis 522 und aus der Stadt 545 neue Stellenangebote gemeldet, so dass von der Arbeitsagentur in Koblenz und seinem Umland nun insgesamt 4.867 offene Stellen gezählt werden – 952 mehr als vor einem Jahr ( Diese Zahlen setzen sich wie folgt zusammen: 4.867 offene Stellen = 2.106 Stadt Koblenz / 2.761 Landkreis Mayen-Koblenz; Zuwachs von 952 Stellen = plus 280 Stadt / plus 672 Landkreis Mayen-Koblenz).

Unterschiedlich war wie so oft die Entwicklung in den beiden Rechtskreisen des Sozialgesetzbuches (SGB), die sich mit der Arbeitslosigkeit befassen. So wirkt sich die saisonbedingte Arbeitslosigkeit wie üblich deutlich stärker im Rechtskreis des SGB III aus, also bei jenen Menschen, die in der Regel noch nicht länger als ein Jahr arbeitslos sind. Dort waren im Landkreis Ende Dezember 1.728 Menschen gemeldet, 97 mehr als im November, aber 99 weniger als vor einem Jahr. In der Grundsicherung nach SGB II - bei den sogenannten Hartz IV-Empfängern, die vom Jobcenter betreut werden – stieg die Zahl der Arbeitslosen im MYK-Kreis hingegen nur um 15 auf 2.036 an. Vor einem Jahr waren im SGB II noch 255 Frauen und Männer mehr registriert. Allerdings wirkt sich hier noch immer eine Rechtsänderung aus, nach der so genannte Aufstocker seit Januar 2016 nicht mehr dem SGB II, sondern dem SGB III zugeordnet werden, was zu einer Verschiebung von einem in den anderen Rechtskreis führt.