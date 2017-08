Katharina von Down Under

Hallo Mayen,

da ich nun seit Anfang April in Australien lebe, möchte ich Euch von meinem bisherigen Abenteuer berichten. Mit der Agentur "AIFS Educational Travel" (www.aifs.de) lebe ich als Au pair für die nächsten elf Monate bei einer Gastfamilie in der Nähe von Melbourne. Die ersten vier Monate waren spannend und voller Erlebnisse. Nachdem ich mich an den

Linksverkehr gewöhnt hatte, war eines meiner Highlights die Fahrt zum Moonlight Sanctuary Park. In diesem Tierpark sind alle Wildtiere Australiens zu bewundern und sogar Kängurus und Koalas hautnah zu erleben. Koalas dürfen im Staat Victoria, in dem ich lebe, jedoch nur gestreichelt und nicht von Besuchern getragen werden, da dies - anders als etwa in Queensland - von der Regierung verboten wurde.

Auch kulturell gesehen kann man in Australien einiges erleben. So war ein weiteres Erlebnis meine Erkundung Melbournes. Als Austragungsort vieler sportlicher, aber auch musikalischer Ereignisse, wie etwa der Australian Open, für die ich im kommenden Jahr bereits Tickets gesichert habe, hat Melbourne für jede Altersklasse etwas zu bieten. So kann man einerseits auf dem Eureka Tower die ganze Stadt von oben bestaunen oder aber in einem der vielen gemütlichen Cafés das Stadtleben beobachten. Ebenfalls empfehlenswert ist der Queen Victoria Market, auf dem an fünf Tagen in der Woche, von Souvenirs bis zu Lebensmitteln, alles gekauft werden kann.

Schon nach etwa einem Monat fühlte sich das Leben in meiner Gastfamilie keineswegs fremd an, sondern wie zu Hause. Für mich ist es keine Gastfamilie, es ist ein Teil meiner eigenen Familie geworden und ich bereue es nicht, mich auf dieses Abenteuer eingelassen zu haben. Im Gegenteil, ich freue mich auf die Zeit und Erlebnisse, die noch auf mich warten.

Viele Grüße

Eure Katharina Spitzley

Fotos: Katharina Spitzley