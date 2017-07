Besondere Einblicke ins Klosterleben

Einen optimalen Start in die Geschichte bietet ein Besuch im Klosterforum, wo ein Kurzfilm von circa 20 Minuten über das Kloster gezeigt wird. Am gleichen Ort kann ein Blick auf die Werke von Laura Moneke und Heinrich Peter Peters geworfen werden. Ein Higlight an diesem Tag ist die Besichtigung der Sakristei (zwischen 10 und 11.15 Uhr sowie 14.30 und 17 Uhr), die mit einem wunderbarem Mosaikboden und einer wertvollen Wandmalerei der Beuroner Kunst mit biblischen Motiven ausgestattet ist. Eine »nicht alltägliche« Führung (10 Uhr) unternimmt Walter Müller: Start ist an der Tourist-Info. Folgende Stationen schließen sich an: Laacher Ökonomie, Nikolaus Kapelle, Johannes Kapelle, Waldfriedhof, Vorplatz der Basilika, Klostergarten und Seehotel. In der Tourist-Information können »kleine Steinmetze« von 12 bis 17 Uhr unter Anleitung Miniskulpturen aus Gasbeton anfertigen. Eine »Quiz-Tour« verspricht Spiel und Spannung für die ganze Familie. »Offene Werkstatt« heißt es um 13, 14.30 und 16 Musikalisch wird es in der Abteikirche: Um 12 Uhr findet eine Orgelmatinée, unter anderem mit Improvisationen über einen Vulkanausbruch, statt. Um 16 Uhr spielt Organist Gereon Krahforst Musik zu Naturthemen. Vorher bietet er eine Orgelführung für Kinder an. An Kinder richtet sich auch das Programm des Seehotels, das zudem ganztägig kulinarische Köstlichkeiten und Getränke anbietet. Gebastelt wird in der Buch- und Kunsthandlung. Von 12 bis 16 Uhr werden Flusssteine bemalt (für Kinder ab acht Jahren). Die Verköstigung von Laacher Apfelbrand ist von 11bis 17 Uhr möglich. In der Klostergärtnerei steht der Pflanzendoktor ganztägig für Pflanzendiagnose (Schädlinge, Krankheiten, abiotische Schäden) zur Verfügung. Uhr in der Kunstschmiede.

Walter Müller lädt um 15 Uhr zum Multi-Media-Vortrag »Vielfältiger Laacher Klang - Geläut & Geläute« ins Klosterforum ein. Die Keramikmanufaktur bietet

Töpfern mit Kindern (an der Kunstschmiede) an. »Holz in seiner Vielfalt« lässt sich in der Villa Reuther erleben. Den krönenden Abschluss bildet die Vesper, um 17.30 Uhr, in der Abteikirche.

www.maria-laach.de

wwww.nacht-der-vulkane.de

Foto: Archiv