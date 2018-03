Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Samstag, 24. März, in der Laacher-See-Halle in Mendig als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.

Leon kann nur überleben, wenn es - irgendwo auf der Welt - einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. "Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden", erklärt Bettina Steinbauer von der DKMS.

Um Leon eine zweite Chance auf Leben zu schenken, haben sich die Stadt und Verbandsgemeinde Mendig gemeinsam mit Leons Familie und Freunden entschlossen, eine Aktion zur Gewinnung neuer Stammzellspender ins Leben zu rufen. Unter dem Motto "Leon will leben!" appellieren die Initiatoren an die Menschen in der Region, sich am Samstag, 24. März, 11 bis 16 Uhr, in der Laacher-See-Halle in Mendig in die DKMS aufnehmen zu lassen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhaut-Abstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung. Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder angewiesen ist, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!

DKMS-Spendenkonto IBAN: DE48 4605 0001 0010 1077 04

www.dkms.de

Foto: privat