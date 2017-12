Fahrverbote "winken"

In Fahrtrichtung Ludwigshafen war die A 61 zwischen der Anschlussstelle Dieblich und der Tank.- und Rastanlage Mosel West erst einen Tat zuvor nach mehreren Monaten Bauzeit für den Verkehr freigegeben worden. Aufgrund dieser Baumaßnahmen befinden sich noch kleinere Steine und Splitt auf den Fahrbahnen, so dass die Höchstgeschwindigkeit für die nächsten Wochen auf 80 km/h begrenzt bleibt, teilt die Polizei mit.

Im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr wurden am Mittwoch, 13. Dezember, in diesem Bereich vier Fahrer gemessen und kontrolliert. Alle müssen mit je einem Monat Fahrverbot rechnen. Der schnelllste Pkw-Fahrer war mit einer Geschwindigkeit von 137 km/h unterwegs und muss sich auf ein Bußgeld von 480 Euro einstellen. Ein Niederländer musste aufgrund einer Messung von 127 km/h eine Sicherheitsleistung in Höhe von 345 Euro zahlen. Darüber hinaus fiel ein Gespann in Fahrtrichtung Köln durch Überholen im Überholverbot auf. Im Rahmen der nachfolgenden Kontrolle wurde eine Überladung des Anhängers um 33 Prozent festgestellt. Auch hier muss der Fahrer mit einem Bußgeld in Höhe von 235 Euro rechnen.