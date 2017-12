Einbruch in Tankstelle

Kottenheim. Im der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 12. auf 13. Dezember, ist in die Tankstelle in Kottenheim an der Hausener Straße eingebrochen worden. Der oder die Täter drangen gewaltsam in die Tankstelle ein und durchsuchten Räume und Büros. Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe und zum Umfang können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. …