Festgefahren und Straße blockiert

Der Auflieger des Sattelzuges setzte in der ersten Serpentine der kurvenreichen Steigungsstrecke in Richtung Langenfeld so auf, dass der Lkw weder nach vorne noch zurück fahren konnte. Teile der Karosserie gruben sich in den Fahrbahnbelag ein. Der Gesamtschaden beläuft sich, so die Polizei, auf rund 5.000 Euro. Der Sattelzug musste durch ein Abschleppunternehmen aus seiner misslichen Lage befreit werden. Es folgten langwierige Rangiermanöver. Die K 14 war mehr als zwei Stunden - bis 19.45 Uhr - voll gesperrt.

Der Fahrer des Sattelzuges, der eigentlich von der A 61, Anschlussstelle Wehr, zum Nürburgring fahren sollte, hatte sich auf der Umleitungsstrecke von Wehr kommend im Bereich Weibern verfahren, und war dann von seinem Navigationsgerät über Weibern, Hausten und Langenfeld in Richtung Nürburgring gelotst worden.

Foto: Polizei