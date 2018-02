Freiwillig in Maria Laach

Die Idee einen FSJler einzusetzen habe es schon länger gegeben, so Pater Philipp, der Johannes betreut. Bei einer Feierlichkeit in der Nachbargemeinde hat der Pater von dem Vorhaben erzählt und der Kottenheimer war von diesem Angebot direkt begeistert. "Ich dachte, die Chance hinter die Kulissen zu schauen, bekommst du nie wieder", sagt der Abiturient über die Entscheidung für das FSJ in der Benediktinerabtei. Er kenne das Kloster schon seit seiner Kindheit, doch nun hat er einen ganz anderen Einblick in das Leben der Mönche. "Viele Dinge habe ich vorher gar nicht so gekannt oder gesehen. Der Hase läuft hier schon anders und ich bin froh, dass ich das hier so mitbekommen darf."

Vielfältige Aufgaben

Sein Tagesablauf hängt davon ab, in welchen Bereichen er eingeteilt ist. In der Elektrowerkstatt, in der kleinen Schreinerei von Bruder Jakobus, im Veranstaltungsbereich "Klosterforum", an der Klosterpforte oder bei der Pflege des Mönchsfriedhofs hat er schon geholfen. Kurz vor dem Mittagessen kann der junge Mann am Mittagsgebet mit den Brüdern teilnehmen oder er geht gleich ins Refektorium. Dort isst er zusammen mit den Mönchen. "Das ist eine sehr gute Erfahrung - Tag für Tag. Ich finde es klasse, dass ich da mitessen darf." Nachmittags geht es dann zum Beispiel an die Pforte, wo er sich um das Telefon oder Besucher an der Tür kümmert.

Mönche suchen wieder einen FSJler

Wie es für den Vordereifeler nach dem 31. August weitergeht, steht noch nicht ganz fest, doch es sollte etwas Musikalisches sein. "Entweder Klavierbauer oder ich studiere Musikjournalismus oder Komposition." Für September suchen die Pater wieder einen FSJler. "Wir erwarten eine gewisse Offenheit. So etwas wie Pfortendienst klingt vielleicht langweilig, aber ich glaube, Johannes hat da eine Menge zu tun, was eine gewisse Sensibilität oder Geduld verlangt."

Jetzt bewerben

Der Freiwilligendienst kann als fachpraktischer Teil der Fachhochschulreife anerkannt werden. Die Freiwilligen erhalten ein monatliches Taschengeld, die Sozialversicherungsbeiträge werden übernommen, der Kindergeldanspruch bleibt bestehen.

