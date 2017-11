Handwerker aus der Region hat sechs Richtige

Biberalarm an der Vennbahn

Lammersdorf. Lammersdorf (ho). Für allgemeine Aufregung und einen Großeinsatz von StraßenNRW und dem Bauhof der Gemeinde Simmerath sorgte die teilweise Überflutung der B399 in Lammersdorf. Während die Ortsansässigen als Verursacher den dort an der Vennbahn angesiedelten Biber vermuteten, geht das Umweltamt der Städteregion hiervon zunächst einmal nicht aus.Mit schwerem Gerät und insgesamt fünf Fahrzeugen war man dort im Rahmen einer Maßnahme des Umweltamtes der Städteregion Aachen angerückt, nachdem vom neben dem Premiumradweg verlaufenden Wassergraben, in dem sich seit Ende 2014 eine Biberpopulation angesiedelt hat, Wasser in verstärktem Maße über die Bundesstraße 399 strömte.Schon in der Vergangenheit hatte es an dieser Stelle ähnliche Probleme gegeben, die jedoch nicht das jetzige Ausmaß erreichten.Von Seiten der Städteregion wurde zur aktuellen Problematik mitgeteilt, dass der geschilderte Einsatz durchgeführt wurde, weil zwei Durchflüsse mit Geröll und Ästen verstopft waren, wodurch sich die Überflutung der B399 ergeben habe. Allerdings würde man derzeit nicht davon ausgehen, dass dies im Zusammenhang mit der Biberpopulation stehe. In den nächsten Tagen wolle man jedoch die Lokalität nochmals in Augenschein nehmen.

