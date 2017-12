Sportliche Mayen-Koblenzer

Hermann und Karin Wolf haben mehrere "zweite Wohnsitze": die Obermendiger Kreissporthalle, verschiedene Sportplätze, Schwimmbäder und diverse Skipisten. Beide leben seit Jahrzehnten den Sport und führen junge Menschen an selbigen heran - bis hin zu nationalen Titelehren. Hermann Wolf ist zudem seit rund 55 Jahren Vorsitzender der Turnabteilung des SV Bell. Seine Frau Karin ist seit Jahrzehnten nicht nur Übungsleiterin und Kampfrichterin, sondern auch Geschäftsführerin der Turnabteilung und seit 2012 auch des Hauptvereins und seit 2011 Vorsitzende des Turngaus Rhein-Ahr-Nette. Dass sie den Sportehrenbrief des Landkreises bekommen haben, ist ihnen fast ein bisschen peinlich, aber letztlich ist es, so Landrat Dr. Alexander Saftig in seiner Laudatio, eine "kleine bescheidene Anerkennung für all ihr Tun und Wirken". Zum anderen sei sie wichtig, weil sie junge Menschen hoffentlich ermuntere, ihrem Beispiel zu folgen.

MYK-Sportmedaille verliehen

Neben dem Sportehrenbrief wurde auch die Sportmedaille der Sportstiftung Mayen-Koblenz verliehen. Die Auszeichnung, die in diesem Jahr unter dem Motto "Sport kennt keine Barrieren - Inklusion im Verein" ausgeschrieben war, ging an die DJK Kruft/Kretz und den TV Kruft, die sich die Meriten mit der Kampagne "Einfach gemeinsam - Sport in Kruft" mehr als verdient hatten. "Das Projekt ist einmalig in Rheinland-Pfalz und besticht durch seine Vielfalt, Innovation und Kreativität", lobte Dr. Saftig die Aktionen vom Wandern bis zum Tischtennis. Bereits bis zum Frühjahr hatten sich unter anderem 1.600 Sportler, 100 Helfer, zehn Sportvereine, neun Organisationen des Sports, 15 Einrichtungen der Behindertenhilfe und fünf Förderschulen an den inklusiven Aktionen der Krufter beteiligt. Das Engagement wurde mit einem Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro gewürdigt, das vom Landrat und vom Vorstandsvorsitzenden der "Kreissparkasse Mayen", Karl-Josef Esch überreicht wurde.

Erfolgreiche Sportler von der Leichtathletik bis zum Fußball

Darüber hinaus konnte Dr. Alexander Saftig noch die Zweitligafußballerinnen der SG 99 Andernach und zahlreiche Einzelsportler aus dem gesamten Landkreis ehren. Darunter mit Kai Kazmirek auch einen Medaillengewinner der Leichtathletik-WM in London. Der St. Sebastianer startet wie der ebenfalls Geehrte U 23-Europameister in der 4 x 100 Meter-Staffel, Roger Gurski, für die LG Rhein-Wied.

Fotos: Pauly