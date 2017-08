Und ewig grüßt das Murmeltier

So ziemlich genau vor einem Jahr baute der Fahrer eines Transporters bereits an der selben Stelle am Ortsausgang von Monreal einen Unfall. Jetzt kam es zur Neuauflage - am Abend des 2. August.

Der Pkw wurde nach rechts über den Gehweg und durch ein Holzgeländer in den steilen Abhang katapultiert und blieb dort an einem Baumstumpf hängen. Wegen auslaufender Betriebsmittel kam die Monrealer Feuerwehr zum Einsatz. Sie unterstützte auch die polizeilichen Verkehrsmaßnahmen ,während der Fahrzeugbergung und besorgte eine provisorische Kenntlichmachung der Gefahrenstelle am Gehweg. Sowohl der unfallursächliche Kleintransporter, als auch der geparkte Kleinwagen wurden erheblich beschädigt. Die Polizei geht von einer fünfstelligen Schadenssumme aus. Verletzt wurde glücklicherweise jedoch niemand. Als Unfallursache wurde mangelnder Abstand beim Vorbeifahren ermittelt.

Foto: Walz