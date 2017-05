Unfall fordert zwei Schwerverletzte

SVE: Abschied mit Niederlage - Fokus auf Pokalfinale

Stadt Trier. Vor 1375 Zuschauern lieferte die bereits abgestiegene Trierer Eintracht dem Favoriten aus Mannheim einen großen Kampf. In einem Chancenfestival auf beiden Seiten stach vor allem SVE-Schlussmann Chris Keilmann mit zahlreichen guten Paraden hervor. Beim Mannheimer Treffer durch Sebastian Gärtner (86.) war aber auch er letztlich machtlos. Am Ende blieb es wie so oft bei einem ernüchternden 0:1 (0:0) aus Sicht der Gastgeber. Jetzt richtet sich der Fokus der Moselstädter auf das Rheinland- Pokalfinale am kommenden Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 25. Mai, 12.45 in Salmrohr gegen TuS Koblenz.