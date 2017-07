Weiler spielt in der digitalen Welt

Unternehmen und Freiberufler in ganz Deutschland könnten aufatmen, so Geschäftsführer Manfred Eberhard in seiner Bewerbung. Niemand wolle auf unbezahlten Rechnungen sitzenbleiben. "twenty4collect" revolutioniere mit seinem Geschäftsmodell die gesamte traditionelle Inkassobranche, sowohl im außergerichtlichen als auch im gerichtlichen Mahnverfahren. Als FinTech Unternehmen biete die "twenty4collect GmbH" Deutschlands erste Mobile Lösung als Alternative zum traditionellen Factoring, Anwalt, Inkasso und Co. "Und das Beste: Alles was der Kunde braucht ist sein Smartphone. Orts- und zeitunabhängig, ohne lästigen Papierkram, ohne umständliches eintippen oder kompliziertes Identifizierungsverfahren", beschreibt Geschäftsführer Manfred Eberhard das Geschäftsmodell. Branchenübergreifend stünden gerade kleine und mittelständische Unternehmen oft vor der Herausforderung, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. "Umso erfreulicher ist, dass bereits viele Unternehmerinnen und Unternehmer sich die digitale Welt zu eigen gemacht haben - und zwar in ganz Deutschland und nicht nur in den Ballungszentren", so Dr. Martin Wansleben, DIHK-Hauptgeschäftsführer.

Foto: © DIHK / Jens Schicke

www.24collect.de