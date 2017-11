Wenn Leidenschaft zu Kunst wird

Dass aus diesem Zufallsfund sogar eine Geschäftsidee werden könnte, hätte er selbst nicht für möglich gehalten. Heute baut er aus antikem Holz handgefertigte Dekoartikel, wie Wandleuchten, Kerzenhalter oder Weinständer - seine sogenannten "SW Timberlights". Dabei sind seiner Kreativität keine Grenzen gesetzt und jedes "Timberlight" ist ein echtes Unikat. "Ich mache einfach das, was mir einfällt. Und dabei kommt eben nie das Gleiche heraus. Das Holz ist ja auch immer anders", erklärt der Familienvater.

Hauptsächlich arbeitet er mit antikem Eichenholz, aber auch Treibholz und alte Weinfassdauben verarbeitet, restauriert und "verwandelt" er zu echten Kunstwerken. Neben der Holzart legt Wagner bei seinen Kreationen großen Wert auf ein besonderes Design. So verbindet er auch unterschiedliche Materialien und arbeitet mit Holz-Edelstahl-Konstruktionen, die den Kunstwerken ihre ganz eigene Note geben.

Und seine Kunst kommt an. Nach Aufträgen im Freundes- und Bekanntenkreis hat er sich inzwischen auch darüber hinaus einen Namen gemacht. Einen Namen, auf den auch Simon Schlichter mit seiner Firma "Holz Design Schlichter" aus Leienkaul aufmerksam wurde. Seit Sommer diesen Jahres verbindet beide Unternehmer eine Kooperation. Wagner arbeitet in der Werkstatt Schlichters mit und stellt seine "SW Timberlights" zusammen mit den hochwertigen Holzmöbeln von Simon Schlichter im "Stilwerk" in Düsseldorf aus. Als Vertriebspartner konnte er zudem das "ED Baucenter" von Winfried Schomisch in Mayen gewinnen. Dort finden seine Produkte den Weg in die Regale.

Für die Zukunft hat Wagner geplant die Bandbreite seiner Kreationen zum Beispiel durch Kombinationen mit elektrischem Licht zu erweitern. Außerdem möchte er, auch wenn es sich dabei bisher noch um Zukunftsmusik handelt, eine weitere Ausstellung in Leienkaul eröffnen und mit einem Online-Shop ins Netz gehen. An Ideen jedenfalls mangelt es dem Unternehmer nicht.



Weitere Informationen gibt es auch online unter: www.facebook.com/swtimberlights/