In der Sendung „Die Quiz-Helden“ treten Cornelia Mark-Maas aus Brockscheid und Julius Maas aus Schalkenmehren gegen ein weiteres Kandidatenpaar und ein dreiköpfiges Expertenteam an. Dabei wird das Wissen der Kandidaten über den Südwesten getestet.

Wenn das Gewinnerpaar im Finale die prominenten Experten in ihren Spezialgebieten schlägt, zieht es in die „Galerie der Besten" ein. Zu sehen in „Die Quiz-Helden“ am Sonntag, 16. Juli, 17:15 Uhr, SWR Fernsehen.

Die Glockengießerei ist ein altes Handwerk, das sich bis heute bewährt hat. Cornelia Mark-Maas ist Meisterin der Metall- und Glockengießerei und Chefin des Familienbetriebes, den es schon seit 1620 gibt. Ihr Können gibt sie an ihren Sohn Julius Maas weiter, sodass er den Familienbetrieb in der Zukunft weiterführen kann. Ihre Glocken werden hauptsächlich für Kirchen und Rathäuser produziert – national und international. Mutter und Sohn spielen gegen ein Kandidatenpaar aus Hauenstein sowie gegen die prominenten Experten Giovanni Zarrella, Natalie Lumpp und Guido Buchwald.

„Die Quiz-Helden – Wer kennt den Südwesten?“ mit Moderator Jens Hübschen und prominenten Experten läuft am Sonntag, 16. Juli, 17:15 Uhr im SWR Fernsehen.