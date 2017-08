Alkoholisierter 79-Jähriger überholt trotz Gegenverkehr

Miss Hochwald ist eine echte Hochwälderin

VG Kell am See. Baileys heißt die schönste Kuh der Verbandsgemeinde-Tierschau, die am heutigen Montag über die Bühne ging. Die hübsche Kuhdame ist vier Jahre alt, hat zwei Kälber und lebt auf dem Mühlenhof bei Damflos (Verbandsgemeinde Hermeskeil) und hat sich die Schärpe für die schönste Milchkuh gesichert. Baileys ist jetzt die neue Miss Hochwald und diesmal auch eine echte Hochwälderin.