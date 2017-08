Das Publikum wählt die „Ehrensache“-Preisträger

Daun. Wenn am Sonntag, 10. September 2017, der diesjährige Landesweite Ehrenamtstag in Ingelheim stattfindet, wird wieder der Publikumspreis der „Ehrensache" verliehen. Zu den Kandidaten gehört in diesem Jahr auch Rita Schmaus aus Daun. Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer können bis Sonntag, 10. September, auf SWR.de/ehrensache ihre Stimme für „ihren" Kandidaten abgeben. Rita Schmaus wird am Mittwoch, 6. September, zwischen 9 und 11 Uhr auf SWR4 Rheinland-Pfalz vorgestellt, außerdem am gleichen Abend ab 18:45 Uhr in der „SWR Landesschau Rheinland-Pfalz". „Seit wir das Café Asyl hier ins Leben gerufen haben, wissen wir, dass Integration ganz einfach funktionieren kann: Man muss einfach nur machen", sagt Rita Schmaus. Gemeinsam mit zehn weiteren Ehrenamtlichen bietet sie den geflüchteten Menschen jeden Montagnachmittag im Haus der Jugend in Daun Wärme, Unterstützung und kostenlosen Deutschunterricht an. In der Fahrradwerkstatt, beim Gärtnern oder beim gemeinsamen Musizieren kommen Begegnungen zustande, man hilft sich gegenseitig. Seit neun Jahren arbeitet Rita Schmaus bei der Tafel in Daun, dort kam ihr auch die Idee zum Café Asyl. Einen Raum schaffen, um mit den Menschen in Kontakt zu treten, war das Ziel. Dass Integration kein Selbstläufer, sondern Arbeit für beide Seiten ist, weiß Rita Schmaus und freut sich mit den anderen Helfern über das bisher Erreichte. So wie die Rita Schmaus engagieren sich rund 1,5 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz. Sie trainieren Jugendsportgruppen, besuchen Menschen im Altenheim, halten das kulturelle Leben eines Ortes durch ihren Einsatz aufrecht. Ohne ihre Arbeit wären viele Vereine, Organisationen und Privatpersonen schlicht überfordert. Die ehrenamtlichen Helfer finden ihre Erfüllung im Einsatz für andere – ein Beispiel, das Schule machen sollte. Wer den Publikumspreis nach der Wahl im Internet überreicht bekommt, wird am 10. September auf dem Ehrenamtstag in Ingelheim verraten. Das SWR Fernsehen überträgt die Ehrung live zwischen 18:05 und 19:15 Uhr in der Sendung „SWR Ehrensache 2017" von der Bühne auf dem Neuen Markt. Es moderiert Martin Seidler. Drei weitere Preise für herausragendes ehrenamtliches Engagement wählt eine Jury aus, der Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Modedesignerin Anja Gockel und SWR3-Chef-Comedian Andreas Müller angehören. Diese werden in der Sendung vergeben. Ebenso der fünfte Preis, der „Sonderpreis der Ministerpräsidentin", den Malu Dreyer persönlich überreicht. Wenn am Sonntag, 10. September 2017, der diesjährige Landesweite Ehrenamtstag in Ingelheim stattfindet, wird wieder der Publikumspreis der „Ehrensache" verliehen. Zu den Kandidaten gehört in diesem Jahr auch Rita Schmaus aus Daun.…

weiterlesen