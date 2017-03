Die Schule fit machen für die Zukunft

Gillenfeld. Wie wird Bildung in unserer direkten Umgebung im Jahre 2030 aussehen? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Teilnehmer der Zukunftskonferenz. Angeleitet von erfahrenen Referenten folgte auf einen Blick in Vergangenheit und das aktuelle Geschehen der Ausblick in das Jahr 2030. Alle Beteiligten waren sich einig, dass das Ortsgeschehen in Gillenfeld und der Gemeinden am Pulvermaar auch in Zukunft ohne Schule schwer vorstellbar ist. Deutlich plausibler erschien die Öffnung des Schulgebäudes in den Sozialraum, als Veranstaltungsort, dessen zentrale Infrastruktur und Ausstattung von einem größeren Publikum als bisher genutzt werden soll.Positiv bewertet wurden die bisherigen Aktivitäten der Schule, sich als wohnraumnahe Bildungseinrichtung zu positionieren und das Bewusstsein für den Lebensraum Vulkaneifel zu stärken.Vor diesem Hintergrund wurde auch erörtert, welche möglichen Auswirkungen auf Gillenfeld und die umliegenden Orte eine Verlagerung des Schulstandortes hätte: Man war sich einig, dass Schüler und Lehrpersonen in Zukunft auch an anderen Orten lernen und lehren würden. Das Fehlen einer Schule als Standortfaktor wäre jedoch in vielen Bereichen spürbar:Es ging aber auch um konkrete Vorhaben. Unter dem Stichwort »Jung trifft Alt« sollen der bestehenden Idee einer Gemeinschaft aus Schülerinnen und Schülern, ortsansässigen Senioren und der Seniorenbeauftragten vernetzt werden. .Auch die Vernetzung mit den Betrieben vor Ort soll erweitert werden. Eine Beratungsstelle an der Schule mit Angeboten für Eltern soll ab Sommer eingerichtet werdenIm Rahmen einer Homepage-AG soll die Digitalisierung thematisiert werden. Zudem sollen die Klassenräume der Grundschule mit Whiteboards und Internetzugang ausgestattet werden.Im Bereich Natur und Umwelt passiert schon viel an der Schule mit „Essbare Schuke“, „Natur und Unesco-Geoparkschule“ und der Wundermaar-AG bereits sehr viel. Dieses Angebot wird abgerundet durch eine biologisch-geologische Schulung der Lehrkräfte und einen Ausbildung der Schüler zu zertifizierten Rangern.Wie wird Bildung in unserer direkten Umgebung im Jahre 2030 aussehen? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Teilnehmer der Zukunftskonferenz. Angeleitet von erfahrenen Referenten folgte auf einen Blick in Vergangenheit und das aktuelle Geschehen…

weiterlesen