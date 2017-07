Diebe auf dem Friedhof

Pützborn. Metalldiebe haben am vergangenen Wochenende auf dem Friedhof in Pützborn ihr Umwesen getrieben. Auf drei Gräbern schraubten sie Grableuchten aus Bronze von den Marmorplatten und entwendeten die Leuchten. Die Polizeiinspektion hofft nun auf mögliche Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Friedhofs beobachtet haben. Hinweise an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

