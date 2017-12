Dilettantische Einbrecher

8588 Euro für Theo Call

Monschau. Monschau. Die Coverband »OneWay« lockte mit ihrem Charitykonzert kurz vor Weihnachten so viele Zuhörer in die Monschauer Aukirche, dass sogar die Anzahl der Stehplätze ausgereizt war. Bei mitreißenden Weihnachtshits, gefühlvollen Balladen und beliebten Musicalmelodien wurde in diesem Jahr für den Konzener Förderverein „Bruder Theo Call – weißer Vater der Afrika Missionare" gesammelt, dessen Vertreter nach dem Konzert eine überwältigende Spende in Höhe von 8.587,92 Euro entgegennehmen konnten. Hohe Einzelspenden kamen vom »Keiler Store« und der DJane Anne Bergs aus Höfen.

