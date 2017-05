Kind, Karriere und Lebensfreude

Rendevous mit der »Queen of Eifel-Crime«

Wolfgarten. Rendevous an einem Ort, in dem sich am Ende der Stromleitung angeblich ein Forsthaus befinden soll. Carola Clasen ist zu Besuch in Wolfgarten, jenem Ort, in dem sie ihrer Romanfigur Sonja Senger ein malerisches Zuhause gegeben hat. Und gleich zu Beginn klärt die Krimiautorin darüber auf, dass es das Forsthaus nie gegeben hat, wohl aber die Stromleitung. »Die ist leider auch verschwunden, als man sie durch ein Erdkabel ersetzt hat«, schmunzelt Carola Clasen. Sie ist zwar eine erfolgreiche Autorin von Eifelkrimis, hat selbst aber nie in der Eifel gewohnt. Hürth und aktuell Köln waren bzw. sind ihre Wohnorte. Und in Hürth sollte auch ihr erster Krimi spielen, den sie 1998 veröffentlichen wollte. Der Ort sagte aber ihrem damaligen Verleger nicht zu, der anregte, sich doch lieber aufs Land zu begeben, wo gerade die Eifelkrimis dank Jacques Berndorf und Ralf Kramp eine immer größere Fangemeinde fanden.Start in Trier»Da in Trier noch keiner ermittelte, ließ ich die ersten zwei Fälle mit Sonja Senger dort spielen«, erinnert sich die Erfolgsautorin. Der Umzug erfolgte dann mit dem Wechsel zum KBV-Verlag und Wolfgarten wurde zum Mittelpunkt des Geschehens. »Den Ort«, so Carola Clasen, »habe ich mir ganz gezielt ausgesucht.« Denn 2004 befand sich der Nationalpark Eifel in der Entstehung und Wolfgarten ist der einzige Ort, der komplett von diesem Schutzgebiet umschlossen ist.WendeUnd so stellte Wolfgarten auch die perfekte Kulisse für einen wichtigen Einschnitt in Clasens Werk. »Mit Frieda Stein«, so die Autorin, »rückt eine neue Kommissarin in den Mittelpunkt - und zwar in meinem neuen Krimi ‚Eifelmadonna‘.« Dort tritt sie die Nachfolge von Sonja Senger an, die in Pension geschickt wurde. Ihre bisherige Hauptakteurin rückt daher zwangsläufig etwas in den Hintergrund und wird dort auch künftig bleiben. Dies kündigte jedenfalls Carola Clasen an. Und es ist gut möglich, dass die Fans ihrer Romane nicht zwei Jahre auf das nächste Buch warten müssen. »Einen neuen, tollen Plott habe ich schon im Kopf, nur schreiben muss ich ihn noch.« Und das sei ein durchaus anstrengender Vorgang, denn sie entwickele viele Handlungsstränge während des Schreibens. »Und da verzettelt man sich dann auch schon einmal«, lacht die Autorin, die schon seit früher Kindheit mit der Eifel vertraut ist.Wandern»Schon als Kind bin ich mit meinen Eltern hierhin zum Wandern gekommen«, gibt die Autorin zu, das zunächst gar nicht gemocht zu haben. Die Einstellung hat sich gründlich geändert. »Heute liebe ich die Eifel, vor allen Dingen die Ecken, in denen meine Geschichten spielen.« Auch gegen ihren Beinamen »Queen of Eifel-Crime« hat sie nichts. Ihr hatte eine missliebige Journalistin noch 1999 bescheinigt, nie eine solche Queen zu werden. Und das hatte wohl ihr späterer Verleger Ralf Kramp gehört, sich gemerkt und später zu ihrem Markenzeichen gemacht. Wie das Leben so spielt ...Eifelmadonna»Eifelmadonna« ist Carola Clasens zehnter Roman der beliebten Reihe um die eigenwillige Kriminalhauptkommissarin Sonja Senger. Dieses Mal zerreißen Schüsse die tiefe Stille der Neumondnacht, die sich wie ein Tuch aus schwarzem Samt über dem kleinen Eifelort Wolfgarten ausbreitet. Vor dem Forsthaus am Ende der Stromleitung liegt ein Unbekannter mit einer Kugel im Kopf. Ein weiteres Projektil durchschlägt ein Fenster – nur um Haaresbreite entgeht die Euskirchener Kriminalkommissarin Frieda Stein dem Tod. Galt die Kugel ihr, der neuen Kollegin im Euskirchener Team, oder der pensionierten Hauptkommissarin Sonja Senger, der Eigentümerin des Forsthauses? Senger ist mit unbekanntem Ziel verreist und nicht erreichbar, Stein ist nach den Schüssen traumatisiert ..Carola Clasen, Eifelmadonna, Taschenbuch, 287 Seiten, ISBN 978-3-95441-255-6, 10,95 Euro; E-Book: ISBN 978-3-95441-269-3, 8,99 EuroPremierenlesung Carola Clasen liest aus ihrem neuen Eifelkrimi »Eifelmadonna« am Freitag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr im Casino Euskirchen, Kaplan-Kellermann-Straße 1.@ Mehr dazu im Netz:www.kbv-verlag.de Rendevous an einem Ort, in dem sich am Ende der Stromleitung angeblich ein Forsthaus befinden soll. Carola Clasen ist zu Besuch in Wolfgarten, jenem Ort, in dem sie ihrer Romanfigur Sonja Senger ein malerisches Zuhause gegeben hat. Und gleich zu…

weiterlesen