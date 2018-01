Ein 79- jähriger aus der Verbandsgemeinde Daun befuhr am Dienstag, 30. Januar gegen 9.43 mit seinem Pkw, die B 257 in Richtung Ulmen. Dabei übersah er einen Mitarbeiter der Straßenmeisterei, der am Straßenrand Gehölzarbeiten durchführte. Dieser wurde durch die Kollision in den Graben geschleudert. Der Arbeiter wurde schwerverletzt im Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Die Beschilderung während der Gehölzarbeiten ordnungsgemäß. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.