Einbruch in Seehotel

Gerolstein. Das Seehotel in Gerolstein wurde am Samstagmorgen von Einbrechern heimgesucht. Die Polizei teilte mit, dass die unbekannten Täter zwischen 1 Uhr und 4.30 Uhr in das Gebäude eindrangen. Die Täter brachen verschiedene Türen und Schränke auf, verließen das Hotel jedoch ohne Beute. Die Polizei in Daun bittet Bürger, die in dieser Nacht im Bereich des Seehotels verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06592-96260.

